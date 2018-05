ليبيا تحتل المركز الأول في بطولة الشطرنج العربي

المتوسط:

احتلت ليبيا المركز الأول في بطولة الشطرنج العربي التي اختتمت أمس بمدينة البيضاء، حيث فاز لاعب نادي الظهرة أبوبكر العربي بلقب بطولة ليبيا للشطرنج في نسختها الحادية والثلاثون.

وفاز “العربي”، في الجولة الأخيرة للبطولة أمام منافسه حسين الصابري باقتناص التعادل والذي كان كافياً لتتويجه باللقب للمرة الرابعة على التوالي والخامسة في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وحل ثانياً لاعب نادي الظهرة أيضاً محمد السوري الذي تأخر بفارق نصف نقطة عن مركز الصدارة بعدما جمع ثمانية نقاط ونصف.

