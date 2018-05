اتفاقية إيطالية ليبية لرفع الوعي حول «ثقافة المياه»

المتوسط:

وقع الاتحاد الليبي للسباحة مع نظيره الإيطالي، مساء أمس الخميس، اتفاقية ثنائية لبحث آليات خوض تجارب جديدة.

وتضمنت الاتفاقية، التي وقعت في روما التدريب ورفع الوعي حول “ثقافة المياه” وتوفير الخدمات للشباب والتعاون بين الاتحادين في جميع المجالات الرياضية الخاصة برياضة السباحة.

وتضمن أيضًا دورات تأهيلية وتدريبية وتحكيمية للمدربين والحكام سواء أكانت في إيطاليا أو الإشراف عليها في ليبيا، كما نصت أيضا إقامة معسكرات للمنتخبات الليبية في ايطاليا ومشاركة المنتخبات الليبية في البطولات الايطالية والأوروبية.

وتأتي هذه الخطوات التي يقوم بها رئيس الاتحاد الليبي للسباحة من أجل النهوض برياضة السباحة الليبية والتعريف بالسباحة الليبية ومشاركة السباحين الليبيين في البطولات الإيطالية من أجل تطوير السباح الليبي.

