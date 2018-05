«أطباء بلا حدود»: 800 مهاجرًا بـ«زوارة» يعانون من نقص الغذاء والمياه

المتوسط:

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، وجود نحو 800 مهاجرً في مركز زوارة غربي طرابلس محتجزون في أوضاع متدهورة ينقصها الغذاء والمياه.

وأوضحت المنظمة، في بيان، أمس الخميس، على موقعها الرسمي، أن الكثير من المهاجرين محتجزون منذ أكثر من 5 شهور، حيث يعاني بعضهم من سوء التغذية بعدما كانوا محتجزين لدى شبكات تهريب البشر.

وتابعت: «لا يوجد حل يلوح في الأفق لكثيرين من بين نحو 800 شخص ما زالوا في مركز الاحتجاز في زوارة، مؤكدة في السياق أن أكثر من 500 شخص احتجزوا في المدينة في الخمسة عشر يوما الماضية».

