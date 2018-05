نشطاء شباب يشكلون «تكتل الصقور» لمكافحة الفاسدين

المتوسط:

أعلنت مجموعة نُشطاء شباب عّن تشكيل تكتل جديد باسم الصقور لمُكافحة الفساد والفاسدين في ليبيا، وأعلن المشرفون عن التكتل أنهم لن يتراجعوا عن هدفهم مهما كانت التضحيات وأن شعارهم «التوخير لا».

وأشار مشرفو التكتل إلى أنه يضم كافة أطياف بناء الشعب الليبي بدون تصنيف سواءً كانوا من فبراير أو سبتمبر أو أي توجهات سياسية أخرى، فالهدف يتطلب تكاثف الجميع من أجل التصدي لغول الفساد والفاسدين من مسؤولين وتُجّار، حسب تعبيرهم.

وأوضح مشرفو التكتل أنهم بدأوا عملهم من خلال غرف على الفايبر والماسنجر لتوحيد الجهود وأن هناك انطلاقة فعلية لموقع وصفحة رسمية على الفيس بوك وسيتم من خلالهم إعلان شعار التكتل واهدافه ونشاطاته، مؤكدين أنهم سيعملون بأسمائهم الحقيقية وبدون خجل أو خوف طالما ان الفاسدين بلغ فسادهم الذروة وتعثر حال المواطن والوطن.

