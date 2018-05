دينغوف: نتواصل مع الجميع في ليبيا والإرهاب ليس مشكلة محلية

المتوسط:

تناول رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بالتسوية الداخلية الليبية، ليف دينغوف، الأبعاد الاقتصادية والسياسية والأمنية للتحرك الروسي الحالي في ليبيا، خلال حلقة من برنامج «بانوراما» على قناة روسيا اليوم.

وأوضح رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بالتسوية الداخلية الليبية أن بلاده لم تراهن على شخص بعينه داخل ليبيا، وإن بلاده تجري اتصالات أجرتها موسكو مع جميع أطراف الصراع لحل الأزمة، وتتواصل مع الأطراف كافة في ليبيا.

وأعرب ليف دينغوف عن تعازيه في ضحايا حادث تفجير المفوضية الوطنية للانتخابات، مشددًا على أن الإرهاب ليست أزمة محلية بل دولية.

