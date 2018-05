جلال الورشفاني: تفجير المفوضية هدفه الفتنة بين طرابلس ومهجري بنغازي

المتوسط:

قال الناطق باسم كتيبة ثوار طرابلس “جلال الورشفاني”، إن أحد أهداف عملية استهداف مقر مفوضية الانتخابات؛ هو إحداث الفتنة بين أهالي طرابلس ومهجري مدينة بنغازي.

وأضاف الناطق باسم كتيبة ثوار طرابلس في تصريحات إعلامية؛ أن الهدف الآخر من الاستهداف هو إنهاء عمل المفوضية؛ داعيا جميع الكتائب العسكرية المنتسبة لثورة فبراير في العاصمة، إلى ترك الأمور للأجهزة الأمنية المختصة، وعدم الانجرار وراء العاطفة.

