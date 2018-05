3 حوادث في 24 ساعة.. اختطاف بطرابلس وحريق بالخمس و«سبها الطبي» يدفن 16 جثة

المتوسط:

شهدت البلاد خلال 24 ساعة عددًا من الحوادث، ترصد صحيفة «المتوسط» أبرز ثلاثة حوادث، وهي اختطاف نائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية في طرابلس، ونشوب حريق بمعسكر المرقب والأشجار المحيطة به بالخمس، دفن 16 جثة مجهولة الهوية بعد تشريحها بسبها.

اختطاف في طرابلس

تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك في ليبيا اليوم الجمعة، معلومات تفيد باختطاف نائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية ” راشد السعيطي” من أمام مقر عمله أمس الخميس في العاصمة طرابلس.

وأكدت المعلومات المتداولة إن نائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية راشد السعيطي تم اختطافه بعد لقاءه مع رئيس المصلحة وفور خروجه من المبني، واقتياده الي جهة مجهولة، كما لم تحدد الجهة التي تقف وراء اختطافه.

حريق في الخمس

أفاد مصدر محلي، لصحيفة «المتوسط» أن حريقًا وقع بمعسكر المرقب والأشجار المحيطة به في مدينة الخمس.

وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ «المتوسط» أن سيارات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق، واخماده.

دفن 16 جثة بسبها

أعلن مسئول ثلاجة الرحمة بمركز سبها الطبي، حسن الزروق، دفن 16 جثة مجهولة الهوية بعد استكمال إجراءات النيابة للتشريح وأخذ عينة الحمض النووي لحفظ المعلومات الجينية.

ومن جهتها، أوضحت بلدية سبها، أنه تم الجثث مجهولة الهوية بمقبرة الجديد، ويعتقد أن أغلبها ترجع لمهاجرين غير قانونيين.

