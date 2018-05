المتوسط:

تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المصري برئاسة اللواء سعد الجمال، سلسلة من الاجتماعات على مدار الأسبوع المقبل، حيث تجتمع اللجنة يوم غد الأحد لمناقشة آخر تطورات الوضع في ليبيا.

ومن المقرر، أن تعقد اللجنة اجتماعا آخر مساء يوم الأحد، لمناقشة أخر تطورات الوضع في سوريا بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال، فيما تجتمع اللجنة يوم الاثنين لمناقشة الأمن القومي العربي.

The post البرلمان المصري يناقش غدًا تطورات الوضع في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية