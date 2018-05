المتوسط:

رأت صحيفة “الخليج” الإماراتية، أن هناك الكثير من القوى السياسية الداخلية والخارجية لا تريد الاستقرار في ليبيا، وأن مع كل اقتراب من الحل السياسي تزداد عمليات التخريب لهذا الحل، مشيرة إلى أن التفجير الانتحاري الأخير في مقر مفوضية للانتخابات بطرابلس أكبر دليل على هذا التوجه، الذي يبدو متصاعداً بهدف إبقاء ليبيا تحت تهديد الإرهاب، وأن ما لم تتم محاصرة هذا التوجه فإن إمكانية التوصل إلى حل سياسي سيكون بعيد المنال.

وتحت عنوان “إفشال الحل السياسي في ليبيا”، قالت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الجمعة، إن هناك عوامل داخلية وخارجية عدة تقف وراء تفجير المفوضية، وإن الصراع في ليبيا تناسل بشكل يهدد الوحدة الداخلية ويقسم البلاد جغرافياً إلى مناطق نفوذ للجماعات الإرهابية، لافتة إلى أن هذا الصراع معظمه له امتدادات خارجية، حيث تلعب بعض الدول دوراً في تأجيجه بشكل أكبر، كما هو الحال مع قطر التي ترمى بثقلها لإطالة أمد الصراع من خلال دعمها للتنظيمات المتطرفة لإبقاء المنطقة العربية في حالة شلل وعجز تأمين.

وأوضحت أن الأطراف المتصارعة في ليبيا لا تبدو في وارد تقديم تنازلات لبعضها البعض، خاصة أن هناك تباعداً في المواقف السياسية بين الأطراف، والدليل على ذلك الرغبة في تعطيل خطة الذهاب إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في إطار دستور وقانون جديدين مع نهاية العام الجاري، حسبما أوصت اللجنة الرباعية العربية حول ليبيا التي اختتمت أعمالها قبل أيام في القاهرة، والتي رحبت بالجهود المبذولة لتوحيد الأجهزة الليبية، بما في ذلك الحوار الأمني المهم الذى أشرفت عليه الحكومة المصرية، واختتمت الصحيفة، بقولها، إن “العجز السياسي القائم فضلاً عن جمود وتعطل الحوار بين الأطراف كافة وطول أمد النزاعات وتمدد الإرهاب في أكثر من منطقة، عوامل تبعث على القلق من أن تبقى ليبيا ساحة لصراعات لا تنتهى”.

The post صحيفة إماراتية: قطر لا تريد استقرار ليبيا وتفجير طرابلس الدليل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية