الأعلى لقبائل الطوارق يطالب بدعم جهود مفوضية الانتخابات

أكد المجلس الأعلى لقبائل الطوارق في ليبيا بضرورة دعم جهود المفوضية العليا للانتخابات، ومساعدتها على أداء مهامها، معربا عن إدانته للهجوم الذي استهدف مقرها في طرابلس.

وأوضح المجلس، في بيان له أن استهداف مفوضية الانتخابات، وفي هذا التوقيت بالذات، يدل على مساعي عرقلة أية خطوة من شأنها بناء الدولة، وبسط الأمن، وتحقيق التنمية في ربوع الوطن.

ودعا المجلس الليبيين إلى التكاتف والوقوف صفًا واحدًا لإجهاض هذا المخطط ومقاومته بكل الوسائل، مؤكدا على ضرورة التمسك بالخيار الديمقراطي الذي يعد السبيل الوحيد للخروج من المأزق الذي تعيشه البلاد.

وطالب المجلس باتخاذ خطوات عاجلة وعملية لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية، حفاظًا على النسيج الاجتماعي وزيادة ترابطه.

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