رئيس البرلمان العربي يبحث مع سلامة تطورات الوضع في ليبيا

بحث رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة جهود البرلمان لدعم الاطراف الليبية.

وقال مشعل إنه “في إطار جهود البرلمان العربي لدعم العملية السياسية والحوار بين الأطراف الليبية، تم بحث هاتفيا مع السفير غسان سلامة المبعوث الأممي لليبيا، آخر التطورات السياسية في ليبيا”.

وأضاف رئيس البرلمان العربي، خلال بيان له يوم الجمعة،” إنه أطلع ” سلامة” على الجهود التي يبذلها البرلمان العربي لدعم العملية السياسية للوصول لحل سياسي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا”.

وشدد رئيس البرلمان العربي، على دعم البرلمان الحوار بين جميع الأطراف الليبية بهدف الوصول إلى حل سياسي ينهي الانقسام ويحفظ وحدة وسيادة ليبيا.

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