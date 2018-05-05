انطلاق أعمال مؤتمر إعمار بنغازي اليوم بمشاركة 16 دولة

تنطلق اليوم أعمال المؤتمر والمعرض الدولي لإعادة إعمار بنغازي في فندق تيبستي، حيث باشرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر في استقبال المشاركين بالمؤتمر من 16 دولة.

هذا وكانت اللجنة التحضيرية قد أعلنت استكمال التجهيزات والاستعدادات، استعداداً لانطلاق فعاليات المؤتمر، بمشاركة دول : أمريكا، بريطانيا، تونس، المغرب، إيطاليا، ألمانيا، اليونان، البرتغال، مصر، جمهورية بنين، السودان، فلسطين، الصين، نيوزيلندا، سويسرا، الكويت، بلغاريا .

كما باشرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي لإعادة أعمار بنغازي الخميس، في رفع أعلام الدول المشاركة في فعاليات المؤتمر .

وذكرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي لإعادة أعمار بنغازي أنه تم رفع أعلام الدول المشاركة على مقر إقامة فعاليات المؤتمر المزمع انطلاقه منتصف الشهر بفندق تيبستي السياحي، بعد موافقة الوكيل المساعد للشؤون الفنية بوزارة الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عثمان البدري .

هذا وأشادت اللجنة بجهود ودعم الوزارة الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة لإنجاح المؤتمر، بتقديم كافة التسهيلات والإجراءات وتذليل كافة الصعوبات أمام عمل اللجنة فيما يتعلق بمهام الخارجية .

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