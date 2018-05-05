إلغاء عقود الشركات الوطنية لتأخرها في تقديم مستندات التصديق في بنغازي

أعلنت بلدية بنغازي أنها ستباشر في إلغاء العقود التي تم إبرامها مع عدد من الشركات الوطنية لتنفيذ عدد من المشاريع الهامة، لتأخرها في تقديم المستندات الدالة على التصديق.

وأوضحت البلدية في منشور على صفحتها الرسمية، أن إلغاء العقود سيكون في موعد أقصاه يوم الأربعاء الـ9 من مايو ، مبينة أن هذه العقود تعتبر ملغية بمجرد إخطار الطرف الثاني بكتاب مسجل دون الحاجة إلى الالتجاء إلى أي إجراء آخر.

وذكرت بلدية بنغازي أنه سيتم التعاقد مع الشركات التي تثبت جديتها وحسن نيتها في التعاقد فور انتهاء هذا الأجل.

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