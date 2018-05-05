ورشة عمل بقسم اللغة الإنجليزية أجدابيا بمشاركة 21 بحثاً

أقام قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة أجدابيا ورشة عمل استمرت يومي الأربعاء والخميس الماضيين بمسرح التضامن الاجتماعي أجدابيا.

وتعد الورشة هي الأولى من نوعها بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب وبمشاركة 21 بحثا علميا قام بإعدادها طلبة قسم اللغة الإنجليزية تناولت عدة محاور منها “تطوير اللغة الإنجليزية في المدارس والجامعات وتطوير مهارات اللغة وكيفية انشاء أوراق بحث بطرق أكاديمية متطورة”، بحسب ما ذكر عضو هيئة التدريس بقسم اللغة الإنجليزية الدكتور عابد بوبكر العريبي في تصريح – لـ “بوابة افريقيا الإخبارية”.

وأضاف العريبي في تصريحه ان الورشة استغرق الاعداد لها 4 أشهر تقريباً تحت اشراف هيئة التدريس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة أجدابيا.

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