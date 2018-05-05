هيئة الإعلام والثقافة بالمؤقتة تكرم الكاتب داوود حلاق بدرع التميز

قام رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني في الحكومة الليبية المؤقتة “جمعة الفاخري” أمس الأول الخميس بتكريم الكاتب والباحث “داوود حلاق” بدرع (التميز) تثميناً لعطائه المثمر.

جاء هذا التكريم خلال زيارة الفاخري رفقة وفد من المُثقفين والإعلاميين والفنانين الى الكاتب “حلاق” ببيته بمدينة شحات حيث يمر هذه الأيام بوعكة صحيَّة ألمَّت به.

يشار إلى أنه من مؤلفات الباحث والأديب “داوود حلاق” هي ذات ليلة ممطرة، ومجموعة قصصية، عمود السماء، قنّاص هرم، الوجه الآخر، أوشاز الأسلاف، كتاب مرقص الإنجيلي الذي استكشف فيه مزاره وأماكن تطبيق طقوس عبادته بالكهوف المعلقة بوادي مرقص غربي مدينة درنة شرق ليبيا.

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