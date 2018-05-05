800  مهاجر بحالة حرجة في ليبيا 

قالت منظمة أطباء بلا حدود إن نحو 800 مهاجر في أحد المراكز التي تديرها حكومة الوفاق محتجزون في أوضاعٍ متدهورة دون ما يكفي من الغذاء والمياه.

وأوضحت المنظمة أنّ الكثيرين من المهاجرين محتجزون منذ أكثر من 5 شهور في مركز زوارة حيث وصل بعضهم في حالة سوء تغذية بعدما كانوا محتجزين لدى شبكات تهريب البشر.

وتؤوي مراكز الاحتجاز التي تديرها حكومة الوفاق نسبة بسيطة من مئات الآلاف من المهاجرين في ليبيا حيث يعيش معظمهم في مناطق محلية أو تحتجزهم شبكات التهريب. وكانت زوارة مركزَ تهريبٍ رئيسيا قبل حملة محلية على المهربين في عام 2015.

وحثت المنظمةُ في بيانها جميع الوكالات الدولية الموجودة في ليبيا وممثلي الدول التي جاء منها المهاجرون والسلطات الليبية على فعل كل ما يمكن لإيجاد حل لهؤلاء الأشخاص في الأيام القليلة المقبلة.

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