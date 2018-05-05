سفير ليبيا لدى مصر يبحث أوضاع منفذ أمساعد البري

قال مصدر مطلع بإدارة أمن المنافذ لـ “بوابة أفريقيا الإخبارية” إن اجتماعاً عقد بمقر السفارة الليبية بالعاصمة المصرية القاهرة ضم كلاً من سفير ليبيا لدى جمهورية مصر العربية “محمد عبدالعزيز” ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة العقيد “صلاح الخفيفي” ومدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركي العميد “فكري بلـها” ومساعد رئيس مصلحة الجوازات وشؤون الأجانب بالمنطقة الشرقية العميد “مفتاح مقيل” ومدير الإدارة العامة للسلع الأمنية العقيد “عبدالرسول الريفي”.

وتم خلال هذا الاجتماع بحث أوضاع العمل بمنفذ أمساعد البري ومناقشة الشؤون المتعلقة “بدخول المواطنين الليبيين إلى الأراضي المصرية وضرورة العمل على تسهيل إجراءاتهم من قبل السلطات المصرية، إلى جانب مناقشة المسألة المعرقلة لدخول “المركبات الخاصة الليبية” إلى الأراضي المصرية وتذليل الصعاب لرجوع حركتها من جديد.

في ختام الاجتماع تم الاتفاق على عرض كل ما تم الاتفاق عليه على السلطات المصرية من خلال السفير الليبي بجمهورية مصر حتى يتسنى تقديم كل التسهيلات إلى المواطنين القاصدين الأراضي المصرية.

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