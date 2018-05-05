إنقاذ قارب مهاجرين قرب ساحل مليتة

أنقذ الزورق صبراتة التابع لخفر السواحل، الجمعة، قارباً كان يقل مهاجرين غير قانونيين شمال ساحل منطقة مليتة في زوارة.

وأوضح المتحدث باسم البحرية، أن دورية الزورق صبراتة أنقذت 80 مهاجراً غير قانوني كانوا يستقلون قارباً مطاطياً غير صالح للاستعمال.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية عن المتحدث، فأن 11 طفلاً و 28 امرأة كانوا بين المهاجرين الذين تم إنقاذهم.

وتم توفير الخدمات الضرورية للمهاجرين، من أغذية وأدوية طبية لمن يحتاجها داخل قادة طرابلس، ومن ثم تم نقلهم إلى مركز إيواء المهاجرين تاجوراء.

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