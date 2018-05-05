ماذا قالت الخارجية البرازيلية بشأن تفجير مفوضية الانتخابات؟

أدانت وزارة الخارجية البرازيلية بشدة الهجوم الذي تعرض له مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة ان الخارجية البرازيلية أعربت في بيان لها عن تعازيها لأسر الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للجرحى ومؤكدة تضامنها مع الشعب الليبي، ومكررة رفضها لأي عملٍ إرهابي.

وأكد البيان أن الحكومة البرازيلية تدعم “العملية التحضيرية للانتخابات العامة في ليبيا كجزءٍ من الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي دائم للأزمة الليبية وفقاً لخطة العمل التي اقترحها الممثل الخاص للأمين العام للأُمم المتحدة”.

وأوضحت الخارجية الليبية ان هذا البيان يؤكد “موقف البرازيل الإيجابي نحو ليبيا ودعمها، وتأييدها للجهود التي بذلها المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني من أجل تحقيق أمن واستقرار ليبيا والمحافظة على ووحدتها ولم شملها مع تأكيد الحكومة البرازيلية على دعمها وتأييدها للعملية الانتخابية في ليبيا”.

وأقيمت الخميس في ساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس صلاة الجنازة على القتلى الذين قضوا جراء التفجير الذي استهدف مقر مفوضية الانتخابات مخلفا 14 قتيلا و6 جرحى.

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