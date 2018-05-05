وزير خارجية "الوفاق" يطالب برفع الحظر عن تصدير بعض أنواع الأسلحة إلى ليبيا

موسكو — سبوتنيك. وقال سيالة في كلمة رسمية في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف في العاصمة الطاجيكية دوشنبيه أمس الجمعة إنه على المجتمع الدولي “دعم طلب ليبيا من مجلس الأمن باستثناء بعض أنواع الأسلحة والمعدات الأزمة لمكافحة الإرهاب، وتجهيز الحرس الرئاسي وخفر السواحل ومكافحة الإرهاب من قرار حظر تصدير السلاح المفروض على ليبيا”.

وأضاف سيالة “حظر تصدير السلاح إلى ليبيا بحجة التخوف من إذكاء الفتنة واستعمال السلاح في إشعال الحرب الأهلية، أثّر كثيرا على قدرتنا على مقاومة العمليات الإرهابية؛ ولذلك فإننا نأمل في دعم مطلبنا من مجلس الأمن لاستثناء بعض أنواع الأسلحة والمعدات الأزمة للحرس الرئاسي وخفر السواحل ومكافحة الإرهاب”.

ولفت سيالة خلال كلمته الرسمية إلى “العمل الإرهابي الجبان (تفجير مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس الأربعاء الماضي)”، قائلا “قطف الهجوم الإرهابي على مفوضية الانتخابات بطرابلس أرواح 16 شابا من خيرة شباب ليبيا علاوة على عدد من الجرحى”.

ووصل سيالة العاصمة دوشنبيه قادما من العاصمة الروسية موسكو، بعد زيارة رسمية خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين.