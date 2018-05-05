مجموعة من أجلك ليبيا تجتمع برئيس جامعة طرابلس لمناقشة مشاكل الطلبة النازحين

عين ليبيا

التقت رئيسة مجموعة من أجلك ليبيا الاستاذة نهاد معيتيق رفقة مستشارها أ. أسامة الأحمر والدكتورة سعاد الفيتوري مع رئيس جامعة طرابلس أ. د. نبيل النطاح ووكيل الجامعة للشؤون العلمية د. مبروك فارس، كما حضر عن اتحاد الطلبة م.محمد القبلاوي.

وطرحت عدة ملفات أهمها مناقشة أوضاع الطلبة الليبيين المهجرين والنازحين في إطار المصالحة الوطنية الشاملة التي تشهدها ليبيا، كما تمت دراسة وضع الطلبة المالي وامكانية التواصل مع وزارة التعليم لحلحلة مشاكلهم المالية، وكذلك تم مناقشة أوضاع الطلبة المهجرين والنازحين الذي يودون الالتحاق بجامعة طرابلس لتذليل كافة الصعاب التي تواجههم اثناء التحاقهم للدراسة بالجامعة.

هذا وأكد رئيس جامعة طرابلس أن كل الطلبة الذين استضافتهم الجامعة هم محط اهتمام وعناية، وبالنسبة لمعادلة مقرراتهم الدراسية أكد انها تجري وفق الطريقة القانونية المتبعة عبر لجنة المعادلات بكل كلية.

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