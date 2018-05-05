الخطوط الأفريقية تستقبل طائرتها Airbus 330

عادت طائرة Airbus 330 التابعة للخطوط الجوية الأفريقية للعمل مجدداً بعد الإنتهاء من صيانة الأعطال التي لحقت بها نتيجة الاشتباكات المسلحة التي دارت منذ فترة بالقرب من مطار معيتيقة الدولي.

ونشر مطار معيتيقة، الجمعة، مقطع فيديو يظهر الطائرة لدى وصولها إلى ساحة المطار، مؤكداً عودتها للعمل مجدداً داخل المطار.

واستهدفت الاشتباكات المسلحة التي دارت مؤخراً في طرابلس مبنى مطار معيتيقة والطائرات التي تواجدت داخله، وأدت إلى إخراجها عن الخدمة لفترات طويلة نتيجة إصابتها بالقذائف العشوائية لأكثر من مرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية