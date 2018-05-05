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الخطوط الأفريقية تستقبل طائرتها Airbus 330

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عادت طائرة Airbus 330 التابعة للخطوط الجوية الأفريقية للعمل مجدداً بعد الإنتهاء من صيانة الأعطال التي لحقت بها نتيجة الاشتباكات المسلحة التي دارت منذ فترة بالقرب من مطار معيتيقة الدولي.

ونشر مطار معيتيقة، الجمعة، مقطع فيديو يظهر الطائرة  لدى وصولها إلى ساحة المطار، مؤكداً عودتها للعمل مجدداً داخل المطار.

واستهدفت الاشتباكات المسلحة التي دارت مؤخراً في طرابلس مبنى مطار معيتيقة والطائرات التي تواجدت داخله، وأدت إلى إخراجها عن الخدمة لفترات طويلة نتيجة إصابتها بالقذائف العشوائية لأكثر من مرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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