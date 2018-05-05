سيالة يشارك في أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف

عين ليبيا

شارك أمس الجمعة وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة في أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف الذي عُقد بعاصمة جمهورية طاجيكستان العاصمة دوشنبيه.

حيث ينعقد المؤتمر بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي.

كما يشارك في المؤتمر 17 دولة من بينهم 7 وزراء و 8 نواب و 2 مبعوثين و 5 ممثلين لمنظمات إقليمية و دولية.

هذا ويهدف المؤتمر إلى التصدي للتحديات الأمنية التي تواجه بلدان العالم والعمل على توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب والراديكالية والتطرف العنيف باعتبارها المغذي الرئيسي لعدم الاستقرار في مناطق مختلفة وكثيرة من العالم .

كما يسعى المؤتمر إلى خلق فهم مشترك للتحديات الحالية واستكشاف الفرص لتعزيز الشراكة والتعاون على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وتقاسم الفرص والتحديات.

وناقش ايضاً المؤتمر ضرورة تعزيز أليات التعاون ضد الإرهاب الإلكتروني وتطوير المبادئ التوجيهية لمكافحة التطرف العنيف في الفضاء الإلكتروني.

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