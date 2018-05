«الناظوري» يزور طلاب الكلية العسكرية بـ توكرة

المتوسط:

زار رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الحاكم العسكري درنة بن جواد رئيس الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الفريق عبد الرازق الناظوري، أمس الجمعة، طلاب الكلية العسكرية بـ توكرة، وذلك بحسب ما أفاد المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة.

وأشار المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة، إلى أنَّ الفريق الناظوري قام خلال الزيارة بالإشراف بشكل مباشر على آخر التجهيزات والاستعدادت الخاصة بحفل تخريج طلاب الكلية العسكرية توكرة، الذي سيقام خلال الأيام المقبلة.

