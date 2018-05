لعدم جديتها.. بلدية بنغازي تلغي عقودًا مع شركات وطنية

المتوسط:

كشفت بلدية بنغازي، عن إلغائها للعقود التي تم إبرامها مع عدد من الشركات الوطنية لتنفيذ عدد من المشاريع المهمة، وذلك لتأخرها في تقديم المستندات الدالة على التصديق.

وأفادت البلدية، بأنَّ إلغاء العقود سيكون في موعد أقصاه يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 من مايو الجاري، موضحة أن هذه العقود تعتبر ملغية بمجرد إخطار الطرف الثاني بكتاب مسجل.

وأشارت بلدية بنغازي، إلى أنه سيتم التعاقد مع الشركات التي تثبت جديتها وحسن نيتها في التعاقد فور انتهاء هذا الأجل.

