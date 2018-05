المتوسط:

نظم مكتب الثقافة الشقيقة، الأسبوع الماضي، مهرجاناً متميزاً احتفالاً بالربيع، وذلك بمقر كلية الآداب والعلوم ببلدية الشقيقة.

وتضمن الحفل الذي أقامه وراعاه مكتب الثقافة الشقيقة، العديد من الفعاليات المتنوعة، اشتملت على نشاطات ثقافية وفقرات تراثية وفنية قدمها طلبة مدراس بلدية الشقيقة.

