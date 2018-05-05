توقيع اتفاقية لأول وكالة لتوفير القروض الصغيرة في ليبيا

وقعت الحكومة البريطانية اتفاقية مع “خبراء فرنسا” لإنشاء أول فرع متخصص في تمويل المشاريع الصغرى في ليبيا.

وأوضح برنامج دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي والتنوع والاستخدام المستدام على صفحته الرسمية، الجمعة، أن المشروع ممول من الحكومة البريطانية بقيمة 1,71 مليون يورو، ويتولى تنفيذه “خبراء فرنسا”، ويهدف إلى دعم الفرع تقنيا، في حين يقوم مصرف السراي، وهو مصرف ليبي خاص، بتقديم الدعم مباشرة لأصحاب المشاريع الصغرى.

وأضاف البرنامج أن مصرف السراي سيشغل ويستضيف فرع النماء، الذي سيقدم قروضا لأصحاب المشاريع الصغرى بفضل تسهيلاته المصرفية. وبحسب صفحة البرنامج، فإن أصحاب المشاريع الصغرى، خاصة الشباب والنساء، سيتمكنون من الحصول على تمويل صغير يقدر بـ 12 إلى 18 ألف يورو، مع إمكانية سداد المبلغ في مدة زمنية أقصاها عامان، مبينة أن هذه الخصائص المصرفية قد تتغير وفقًا لاستجابة السوق المحلي.

يذكر أن المشروع هو نتيجة لدراسة أولية موّلها الاتحاد الأوروبي، ونفذتها الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية “ادي فرانس”.

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