المتوسط:

نظم مكتب الثقافة سرت، صالونًا ثقافيًا حول الأمثال الشعبية، وذلك بقاعة مكتب الثقافة بمدينة سرت، بحضور عدد من المثقفين والإعلاميين والمهتمين بمجال التراث، تحدّث في الصالون، نوري الزياني، والإعلامي بشير محتوت.

وأكد نوري الزياني على أهمية الأمثال الشعبية في حياتنا اليومية، وإنها تعتبر جزء من الثقافة المادية وغير المادية تتشكل من خلال مواقف معينة .

وأضاف: “إن الأمثال الشعبية واحدة من ثقافات الشعوب الأصلية.. التي يتغنى بها الناس في حياتهم اليومية، ولكل موقف أو حالة مثلها “.

وتطرق الإعلامي بشير محتوت، إلى ارتباط الأمثال الشعبية، بثقافة الشعوب، وخلاصة تجاربها

وقال محتوت، إن الأمثال الشعبية واحدة من ثقافات الشعوب الأصلية.. التي يتغنى بها الناس في حياتهم اليومية، ولكل موقف أو حالة مثلها.

The post «الثقافة سرت» ينظم صالون ثقافي عن دور الأمثال الشعبية في المجتمع appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية