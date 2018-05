بمشاركة 16 دولة.. انطلاق أعمال مؤتمر إعمار بنغازي

المتوسط:

بمشاركة 16 دولة، انطلق اليوم، أعمال المؤتمر والمعرض الدولي لإعادة إعمار بنغازي في فندق تيبستي، إذ باشرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر في استقبال المشاركين في المؤتمر.

وباشرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار بنغازي الخميس، في رفع أعلام الدول المشاركة في فعاليات المؤتمر.

ولفتت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار بنغازي، إلى أنه تم رفع أعلام الدول المشاركة على مقر إقامة فعاليات المؤتمر المزمع انطلاقه بفندق تيبستي السياحي، بعد موافقة الوكيل المساعد للشؤون الفنية بوزارة الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عثمان البدري.

