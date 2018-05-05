سيالة يطالب برفع استثنائي لحظر توريد الأسلحة على ليبيا

طالب وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، خلال كلمته في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف، الذي عقد بالعاصمة الطاجيكية “دوشنبه”، برفع استثنائي لحظر توريد الأسلحة على ليبيا.

وأكد سيالة، خلال كلمته، الجمعة، على ضرورة دعم طلب ليبيا من مجلس الأمن استثناءها من قرار الحظر، وتمكينها من توريد بعض أنواع الأسلحة والمعدات اللازمة لمكافحة الإرهاب، وتجهيز الحرس الرئاسي وخفر السواحل.

وأضاف سيالة أن قرار حظر توريد السلاح المفروض على ليبيا بحجة عدم استخدامه في إشعال الحرب الأهلية، أثر كثيرا في قدرتها على مقاومة العمليات الإرهابية، مشيرا إلى العمل الإرهابي الغادر الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس، وأسفر عن مقتل 14 شخصا وجرح قرابة 20 آخرين.

يذكر أن المؤتمر تشارك فيه 17 دولة و5 ممثلين لمنظمات إقليمية ودولية، ويهدف إلى العمل على توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب والتطرف وتعزيز آليات التعاون ضد الإرهاب الإلكتروني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية