الوفاق تشارك في مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب بطاجيكستان

دوشنبيه-العنوان

تشارك حكومة الوفاق اليوم السبت في أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف المنعقد في جمهورية طاجيكستان بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي.

ووصل وزير خارجية الوفاق محمد سيالة إلى عاصمة طاجيكستان دوشنبيه أمس الجمعة قادما من العاصمة موسكو بعد زيارة رسمية لجمهورية روسيا الاتحادية قام بها يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وبحسب المكتب الإعلامي تناول سيالة في كلمته الافتتاحية لأعمال المؤتمر الدولي موضوع “حظر تصدير السلاح إلى ليبيا ” .مطالبا المجتمع الدولي دعم طلب ليبيا من مجلس الأمن واستثناء بعض أنواع الأسلحة والمعدات اللازمة لمكافحة الإرهاب و تجهيز الحرس الرئاسي و خفر السواحل ومكافحة الإرهاب من قرار حظر تصدير السلاح المفروض على ليبيا .

وقال سيالة في كلمته “أن حظر تصدير السلاح إلى ليبيا بحجة التخوف من إذكاء الفتنة ومن استعمال السلاح في إشعال الحرب الأهلية، أثر كثيرا على قدرتنا على مقاومة العمليات الإرهابية ولذلك فإننا نأمل دعمنا في مطلبنا من مجلس الأمن لاستثناء بعض أنواع الأسلحة والمعدات.

كما أشار سيالة في كلمته الرسمية أمام المؤتمر الدولي لتفجير مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس يوم الأربعاء الماضي.

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