المتوسط:

بعد إصدار القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب، خليفة حفتر، قرارًا، بـ تعيين اللواء، المبروك محمد علي الغزوي، آمرًا لِمنطقة سبها العسكرية، وصل «الغزوي» أمس الجمعة، إلى قاعدة تمنهنت في الجنوب لاستلام قيادة منطقة سبها العسكرية.

وكان في استقبال «الغزوي» أمراء وحدات الجنوب من ضباط وضباط صف، إلى جانب قادة غرفة عمليات الجنوب الموحدة والوحدات المقاتلة.

وقام «الغزوي»، بعقد لقاء ودي مع قادة الجيش في الجنوب، حيث ثمن دورهم في محاربة الجماعات الإرهابية.

The post آمر منطقة سبها العسكرية الجديد يتسلم مهام عمله appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية