مديرية أمن الجبل الأخضر تنعي مسؤول قسم المعلومات لديهـا

نعت مديرية أمن الجبل الأخضر في بيان لها نشر عبر مكتب الإعلام الأمني بالمديرية رئيس قسم المعلومات بالمديرية العقيد “عبدالحميد فرج الغـلاز”

وجاء في بيان نعي المديرية أن مدير أمن المديرية والضباط وضباط الصف والأفراد وكل موظفين مديرية أمن الجبل الاخضر ينعون زميلهم الذي وافاه الأجل يوم الخميس الماضي ويقدمون خالص تعازيهم إلى أهله وذويه ..

يذكر أن الفقيد كان رئيس لمركز شرطة البيضاء الجديدة شرقي المدينة قبل أن يتولى مهمة رئيس قسم المعلومات بالمديرية.

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