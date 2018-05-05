سيالة يُطالب برفع حظر توريد الأسلحة عن ليبيا للاستمرار في مكافحة الإرهاب

عين ليبيا

شارك وزير الخارجية «محمد سيالة» أمس الجمعة في أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف الذي عقد بالعاصمة الطاجيكية «دوشنبيه».

حيث ألقى كلمة أمام الحضور طالب فيها استمرار دعم طلب ليبيا من مجلس الأمن الاستثناء من توريد بعض أنواع الأسلحة والمعدات اللازمة لمكافحة الإرهاب وتجهيز الحرس الرئاسي وخفر السواحل ومكافحة الإرهاب، وذلك من قرار حظر توريد السلاح المفروض عليها بحجة التخوف من إذكاء الفتنة ومن استخدامه في إشعال الحرب الأهلية، والذي أثر كثيراً على قدرتها في مقاومة العمليات الإرهابية.

مشيراً إلى العمل الإرهابي الغادر الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس وأسفر عن استشهاد 14 شخص وجرح قرابة 20 أخرين.

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