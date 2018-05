«السايح»: مفوضية الانتخابات بحاجة إلى تمويل

المتوسط:

قال عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، إنّه لا زال هناك متسع من الوقت لإنجاز أي استحقاق انتخابي خلال العام الجاري 2018.

وأوضح «السايح»، خلال تصريحاتٍ تليفزيونية، أنَّ المفوضية العليا للانتخابات بحاجة ماسة إلى تمويل، بالإضافة إلى وضع قانون انتخاب، أو حتى رسالة من مجلس النواب بالشروع في التحضيرات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

كان رئيس مفوضية الانتخابات، قد أعلن في تصريحات تليفزيونية رصدتها «المتوسط»، عن نية المفوضية تجميد أعمالها، بسبب ضعف التمويل، لافتاً إلى أن الخطط الموضوعة من قبل المفوضية قد وُضعت بأسلوب جيد ومبني على أسس سليمة، حيث تستهدف إجراء انتخابات وفقاً للمعايير الدولية.

