«سيالة» يُشارك في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب بطاجيكستان

بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي، تشارك حكومة الوفاق اليوم السبت، في أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف المنعقد في جمهورية طاجيكستان.

ووصل وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني، محمد سيالة، إلى عاصمة طاجيكستان «دوشنبه» أمس الجمعة قادما من العاصمة موسكو بعد زيارة رسمية لجمهورية روسيا الاتحادية.

وأفاد المكتب الإعلامي، بأنَّ وزير خارجية الوفاق محمد سيالة، تناول في في كلمته الافتتاحية لأعمال المؤتمر الدولي موضوع «حظر تصدير السلاح إلى ليبيا»، في الوقت الذي طالبَ فيه المجتمع الدولي بدعم طلب ليبيا من مجلس الأمن، الخاص برفع الحظر عن تصدير بعض أنواع الأسلحة إلى ليبيا، واستثناء بعض أنواع الأسلحة والمعدات اللازمة لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تجهيز الحرس الرئاسي وخفر السواحل ومكافحة الإرهاب.

