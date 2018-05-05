سيالة يطالب برفع حظر الأسلحة عن ليبيا

طالب وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني ضبرورة رفع حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها سيالة خلال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي احتضنته مدينة دوشنبه، عاصمة طاجيكستان.

وأكد وزير الداخلية المفوض أن ليبيا بحاجة إلى أن تتزود ببعض الأسلحة والمعدات اللازمة لمساعدتها على مكافحة الإرهاب وهجماته التي استهدف آخرها مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس.

وحول الجهات التي بحاجة إلى هذه الأسلحة، أشار سيالة إلى أن خفر السواحل الليبي وجهاز الحرس الرئاسي ومكافحة الإرهاب كلها تحتاج إلى دعمها بالأسلحة لتتمكن من أداء واجبها بالشكل المطلوب.

ويشار إلى أن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب ينعقد بمشاركة 17 دولة بهدف مناقشة الإجراءات والخطط الأمنية اللازمة للتصدي للجماعات المتطرفة وهجماتها الإرهابية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية