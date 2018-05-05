سياله يطالب برفع جزئي لحظر توريد السلاح لليبيا

شارك وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، في أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف الذي عقد بالعاصمة الطاجيكية “دوشنبيه”.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن سياله طالب خلال المؤتمر باستمرار دعم طلب ليبيا من مجلس الأمن الاستثناء من توريد بعض أنواع الأسلحة والمعدات اللازمة لمكافحة الإرهاب وتجهيز الحرس الرئاسي وخفر السواحل و مكافحة الإرهاب، وذلك من قرار حظر توريد السلاح المفروض عليها بحجة التخوف من إذكاء الفتنة ومن استخدامه في إشعال الحرب الأهلية، والذي أثر كثيرا على قدرتها في مقاومة العمليات الإرهابية

وأشار سياله الى العمل الإرهابي الغادر الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس.

وشارك في المؤتمر 17 دولة من بينهم 7 وزراء و 8 نواب و 2 مبعوثين و 5 ممثلين لمنظمات إقليمية ودولية، ويهدف المؤتمر إلى التصدي للتحديات الأمنية التي تواجه بلدان العالم والعمل على توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب والراديكالية و التطرف العنيف باعتبارها المغذي الرئيسي لعدم الاستقرار في مناطق مختلفة من العالم نوقش خلاله ضرورة تعزيز آليات التعاون ضد الإرهاب الإلكتروني وتطوير المبادئ التوجيهية لمكافحة التطرف العنيف في الفضاء الالكتروني.

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