الدباشي:الرشوة السياسية نهج رسمه زيدان وسارت عليه كل الحكومات

قال مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، اليوم السبت “لا اشك في صحة ما قاله السيد الحاسي، بغض النظر عن التفاصيل، فهذه التصرفات ليست جديدة ولا غريبة على كل الحكومات الليبية“.

وأوضح الدباشي إن “استخدام العمل بالسفارات كوسيلة للرشوة السياسية نهج رسمه السيد علي زيدان واستخدمه علناً لمنع المؤتمر الوطني من اقالته لفترة طويلة، وهو نهج سارت عليه كل الحكومات اللاحقة

، وكانت كلها حريصة على ان يكون وزير الخارجية شخصية لديها ما يكفي من نقاط الضعف لقبول ما لا يقبل اخلاقياً وقانونيا“

وأكد الدباشي أن “القطاعات ذات المرتبات العالية غير المبررة مثل اجهزة الرقابة القائمة على الفساد المالي، وقطاعي النفط والعدل وشركات الاستثمار، كلها تستخدم كوسيلة فساد لدي المسؤولين في مختلف المواقع والحكومات، ولا يتم النقل اليها والتعيين فيها الا بتوصية من مسؤول او شخص يخيف المسؤلين عليها“.

وختم الدباشي تعليقه بالقول “وضعنا لم يعد ينفع فيه الدواء ولا حتى الكي، انه في حاجة الى البتر، ووسيلة البتر هي شعب واع يصر على الانتخابات وينتخب المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة لكي ينظفوا البلاد من الادران التى انهكت جسد البلاد وشوهت وجهها، وما لم يحصل ذلك وفي اسرع وقت ممكن فإن الدكتاتورية العسكرية وحالة الطواريء والاحكام العرفية هي الحل”.

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