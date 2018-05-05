سعيد يطالب بالكشف عن الأموال التي مُنحت لأعضاء مجلس النواب

طالب عضو مجلس النواب أبوبكر سعيد، هيئة الرئاسة بالمجلس، بفتح تحقيق برلماني تكشف فيه عن الأموال التي صرفت طيلة السنوات الماضية، والعهد المالية والنثريات والتعويضات التي مُنحت لأعضاء المجلس بالأسماء والتواريخ.

وقال سعيد على صفحته الرسمية، الجمعة، إن ما أدلى به القنصل الليبي السابق بجمهورية مصر العربية “عادل الحاسي”، يوضح جزءا من الفساد الممنهج الذي ينخر سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج ومؤسسات الدولة بالداخل، حسب قوله.

وأضاف سعيد، أن اتهام الحاسي لوزراء في حكومة الوفاق و أعضاء بمجلس النواب بالمحسوبية والفساد، لا يجب أن يمر مرور الكرام، مطالبا المجلس الرئاسي بإحالة القضية إلى النائب العام للتحقيق في هذه التهم.

وشدد سعيد على حق الشعب في أن يُساءل نوابه ويُطالب بإسقاط الحصانة عن أي نائب ثبت فساده، ومحاكمته في حال السرقة أو استغلال مهامه للحصول على اعتمادات أو أموال أو عقارات بطرق غير مشروعة، حسب تعبيره.

وكان القنصل الليبي السابق في مصر عادل الحاسي قد كشف، الخميس، في تصريحات إعلامية، عن قضايا فساد، وهدر للمال العام، تتعلق بعدد من المسؤولين في الدولة.

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