أحوال الطقس المتوقعة على أغلب مناطق ليبيا اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أحوال الطقس المتوقعة على مناطق ليبيا اليوم السبت، حيثُ تشهد معظم مناطق شمال ليبيا طقسًا مستقرًا نسبيًا، إذ تتراوح درجات الحــرارة مــابين ( 23 – 30 ) مْ وتصل إلى (32) مْ على أبونجيم وجالو والجغبوب بينما تكـون درجـات الحـرارة مرتفعة على مناطق الجنـوب حيث تتراوح مــابين ( 32 – 38 ) وتصل على مناطق الجنوب الشرقي إلى (42) درجة مئوية.

وتسجل درجات الحرارة ارتفاعًا تدريجيًا خلال اليومين القادمين على أغلب مناطق الغرب.

