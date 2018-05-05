أطباء بلا حدود : 800 مهاجر غير شرعي محتجزون بمدينة زوارة في ظروف لا إنسانية

ليبيا – أعربت منظمة أطباء بلا حدود أمس الجمعة عن قلقها البالغ إزاء مصير حوالي 800 مهاجر ولاجئ تم احتجازهم في مركز احتجاز مكتظ جداً في مدينة زوارة.

المنظمة أشارت في بيان لها عبر موقعها الرسمي تلقت المرصد نسخة منه إلى أنه تم احتجاز بعض الرجال والنساء والأطفال داخل السجن في ظروف لا إنسانيّة لأكثر من خمسة أشهر دون طعام كافي يلبي حاجياتهم المعيشيّة.

وصرحت رئيسة مكتب الطوارئ في المنظمة كارلين كليجير بأن وضع المهاجرين حرج ، داعيةً الوكالات الدولية التي لها وجود في ليبيا وممثلين من بلدان المنشأ للمهاجرين والسلطات الليبية على بذل كل ما في وسعهم لإيجاد حل لهؤلاء الأشخاص خلال الأيام القليلة القادمة.

وقالت المنظمة أن وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نقلت جواً 88 شخصاً يحتاجون إلى حماية دولية من مدينة زوارة إلى مركز احتجاز في طرابلس بهدف التعرف على الحالات الحرجة من أجل معاينة إمكانية إجلائهم إلى الخارج.

بينما قامت السلطات الليبية بنقل بعض الأشخاص إلى مراكز احتجاز أخرى في محاولة للحد من الاكتظاظ الشديد وبدأت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة بمنح حق “العودة الإنسانية الطوعية لبعض المعتقلين.

وأضافت المنظمة إلى وجود عدد كبير من اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء في زوارة بالفعل في ظل مستويات مثيرة للقلق من العنف والاستغلال في ليبيا وأثناء الرحلات المروعة من بلدانهم الأصلية وبعض من تم إحضارهم إلى مركز الاحتجاز يعانون من سوء التغذية لدى وصولهم لأنهم كانوا محتجزين لدى شبكات التهريب في المنطقة.

وجددت المنظمة في ختام بيانها دعوتها لوضع حد للاحتجاز التعسفي للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في ليبيا.

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