وزير دفاع الوفاق: سيف الإسلام القذافي جزء من الحل في ليبيا

أكد وزير الدفاع بحكومة الوفاق العقيد المهدي البرغثي، أن سيف الإسلام نجل الزعيم الراحل معمر القذافي جزء من الحل في ليبيا.

وقال البرغثي في حوار مع “صحيفة الشرق الأوسط” انه بحسب المعلومات المتوفرة لديه فأن سيف الإسلام موجود في ليبيا مضيفا “أن لا شيء يمنعه من ممارسة حقوقه السياسية، وقد أصبحت هذه قناعة شعبية، هو موجود في ليبيا، وأنا أرى فيه أنه جزء من الحل. وركن من أركان الحل”.

وبشأن ترشح سيف الإسلام للانتخابات قال “من دون شك… من حق أي واحد ما دام تحققت فيه الشروط” أن يترشح للانتخابات.

وتحدث البرغثي عن تفجير مفوضية الانتخابات بالعاصمة طرابلس قائلا هذه العملية الإجرامية تؤكد لنا ضرورة الدخول في طريق الانتخابات، مضيفا ان القضاء على الإرهاب في ليبيا يحتم الإسراع في إيجاد سلطة موحدة وإجراء انتخابات. لكن المشكلة اليوم، تتمثل في توطن مجموعات إرهابية في الجنوب الليبي. وهذا يرجع إلى غياب القوات العسكرية والأمنية في تلك المناطق الصحراوية الشاسعة. وبالتالي، فإن تنامي هذه التنظيمات في الجنوب يمكّنها من أن تكون لها خلايا نائمة وأذرع للبطش في أي مكان وزمان.

وبشأن اداء المبعوث الاممي الى ليبيا غسان سلامه قال نحن لا نلوم على سلامة، ولكن نلوم قياداتنا، هو قال كلمة هي بيت القصيد، قال هناك أناس مبدعون في وضع العراقيل، يبدو أنه لم يجد أناساً لديهم إرادة حقيقية في توحيد البلاد، ومهما وضعوا من مبعوث أممي، فدون إرادة حقيقية لدى السياسيين، لن يتم أي شيء.

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