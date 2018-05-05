الجدال يفند دفاع دغيم عن مشروعية مرتبات والده

فند أستاذ التاريخ في الجامعات الليبية، عضو المجلس الوطني الانتقالي عن مدينة العجيلات السابق المختار الجدال، اليوم السبت، دفاع النائب زياد دغيم عن مشروعية تقاضي والده مرتبات وهو في سن الواحد والثمانين من الدولة الليبية، بحجة أن قرارا للجنة الشعبية العامة عام 2010 صدر بإعادة أعضاء هيئة التدريس الجامعي للعمل واسثنائهم من قانون التقاعد، ورفض الحكومة المؤقتة والوفاق تنفيذ القانون في حق والده بعد العام 2014م.

الجدال قال إنه بحكم القانون سن تقاعد أعضاء هيأة التدريس 68 عام وفقا للتعديل الصادر في 2010م”، وبالتالي ففي كل الأحوال فإن والد دغيم لا ينطبق عليه هذا القانون، مطالبا النائب العام بتولي القضية لأنها قضية رأي عام وفساد.

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