ماذا قال السائح بشأن إجراء انتخابات العام الجاري؟

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، إن المفوضية تحتاج إلى تمويل بالإضافة إلى وضع قانون انتخاب، أو حتى رسالة من مجلس النواب للبدء في التجهيزات الخاصة بالعملية الانتخابية.

وأضاف السائح في تصريحات إعلامية انه مازال هناك متسع من الوقت لإنجاز أي استحقاق انتخابي خلال العام الجاري.

وكان السائح أكد أن قاعدة بيانات المفوضية لم تتضرر بسبب الهجوم الذي استهدف مقر المفوضية بالعاصمة طرابلس مبينا أنه لدى المفوضية نسخة احتياطية من البيانات ويمكن تفعيلها خلال ساعات.

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