معتوق: سيبدأ العمل في مشروع مطار طرابلس خلال الأيام القليلة المقبلة

ليبيا – أعلن وزير المواصلات والنقل بحكومة الوفاق الوطني ميلاد معتوق أمس الجمعة أن الأيام القليلة القادمة ستشهد بدء التنفيذ بمشروع مطار طرابلس الدولي.

معتوق أشار في كلمته أثناء المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي بحسب وكالة الأنباء التابعة لحكومة الوفاق إلى المشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها في مجالات المواصلات والنقل خاصةً تلك التي سيتم تنفيذها من قبل شركات ايطالية.

وأضاف أن تلك المشاريع هي (الطريق السيار الممتد من أمساعد وحتى رأس إجدير، تطوير ميناء زوارة، اضافةً إلى عدة مشاريع أخرى بالقطاع).

ونوه الوزير في كلمته الى الحرص والرغبة في تكريس العمل المشترك بين الجانبي الايطالي والليبي لما فيه المصلحة المشتركة .

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