بنغازي تحتفل بالأسبوع العربي الموحد للمرور

بنغازي-العنوان

احتفلت مدينة بنغازي أمس الجمعة بيوم المرور، الذي يقام في المدينة تحت شعار “حياتك آمنة”، ضمن الأسبوع العربي الموحد للمرور.

وقدمت خلال الاحتفال عدة عروض عسكرية ومدنية شاركت فيها دوريات المرور وشرطة المرور، كما قدمت حركة الكشافة والمرشدات عرضًا عن كيفية ترسيخ احترام القانون ورجل المرور.

وبحسب بيان صادر عن بلدية بنغازي حضر الاحتفال عميد البلدية المستشار عبدالرحمن العبار، ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي العقيد صلاح هويدي، ومدير مديرية أمن بنغازي العقيد رافع البسيكري، ومدير الإدارة العامة للمرور العقيد سالم ماضي، ومدير المرور والتراخيص بنغازي العقيد حسن الشلماني، والعديد من الشخصيات الأمنية والعسكرية.

وطالب رجال المرور المواطنين باحترام رجل المرور واتباع الإشارات المرورية واستعمال حزام الأمان ، محذرين من اختراق الإشارة الضوئية و السرعة الفائقة.

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