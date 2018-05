المتوسط:

طالب أبو بكر سعيد عضو مجلس النواب، رئاسة المجلس، بضرورة فتح تحقيق برلماني للكشف عن الأموال التي تمَّ صرفها طيلة السنوات الماضية، والعهد المالية والتعويضات التي مُنحت لأعضاء المجلس بالأسماء والتواريخ.

وأضاف «سعيد»، خلال تدوينة لهُ على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنَّ ما أدلى به القنصل الليبي السابق بجمهورية مصر العربية عادل الحاسي، يُوضح جزءا من الفساد الممنهج الذي ينخر في سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج ومؤسسات الدولة بالداخل.

وأشار «سعيد»، إلى أنَّ اتهام «الحاسي» لوزراء في حكومة الوفاق وأعضاء بمجلس النواب بالمحسوبية والفساد، لا يجب أن يمر مرور الكرام، مطالبا المجلس الرئاسي بإحالة القضية إلى النائب العام للتحقيق في هذه التهم.

ولفت «سعيد»، إلى أنّه من حق الشعب أن يُساءل نوابه، ويُطالب بإسقاط الحصانة عن أي نائب ثبت فساده، بل من حقه مطالبة محاكمته في حال ما سرق أو استغل مهامه للحصول على اعتمادات أو أموال أو عقارات بطرق غير مشروعة.

The post «سعيد» يُطالب رئاسة النواب بفتح تحقيق حول الأموال التي مُنحت لأعضاء المجلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية