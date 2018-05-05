الشاطر: البعثة الأممية أصبحت لا تمارس الدعم بالإسلوب الصحيح

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة عبدالرحمن الشاطر إن الاعتداء على المفوضية العليا للإنتخابات وتفجيرها حادث مؤسف، مؤكداً على أن الأمر يستدعي بذل مجهودات أكبر من كافة الفرقاء لتحقيق الإستقرار وتركيزه.

الشاطر أشار في تصريح لوكالة “آكي” الإيطالية تابعته صحيفة المرصد إلى أن جميع الليبيين عليهم تجاوز خلافاتهم التي تفسح مجال واسع للإرهاب بالإنتشار والتمدد مع إنشغالهم بخلافاتهم التى وصفها بـ” العبثية” .

وإعتبر عضو مجلس الدولة أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مقصرة بشكل واضح في أداء واجبها وبتجاهلها الأسباب الرئيسية لتردي الأوضاع في ليبيا بدليل عدم سعيها لإصدار قرار من مجلس الأمن يمنع كافة الدول من التدخل السلبي في الشأن الليبي.

عضو مجلس الدولة أضاف قائلاً:”البعثة أصبحت لاتمارس الدعم بالإسلوب الصحيح”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية