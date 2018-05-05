ماذا قال البرغثي لصحيفة الشرق الأوسط عن ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات؟

أكد وزير الدفاع المفوض في حكومة الوفاق المهدي البرغثي أن الدكتور سيف الإسلام القذافي جزء من الحل، بل أنه ركن من أركان الحل، وأن ممارسة حقوقه السياسية قناعة شعبية.

وأوضح في حوار نشرته صحيفة الشرق الأوسط أن الدكتور سيف الإسلام القذافي موجود في ليبيا، مبينا أن”القناعة الشعبية وقناعتي أنا منذ البداية، أن لا شيء يمنعه من ممارسة حقوقه السياسية، وقد أصبحت هذه قناعة شعبية، مضيفا وأنا أرى فيه أنه جزء من الحل، وركن من أركان الحل”، ومن حقه أن يترشح للانتخابات الرئاسية مادامت تحققت فيه الشروط.

وأكد البرغثي على أن إجراء “انتخابات رئاسية وبرلمانية في ظل دستور يتوافق عليه الليبيون مطلب شعبي، بمجرد إنجازه ستكون لدينا حكومة وحدة وطنية شرعية، لديها القدرة على القضاء على الإرهاب، واستعادة الأمن.”

وأضاف أن الاستهداف الذي تعرضت له المفوضية “سيزيد الليبيين، وكل من يعملون من أجل الانتخابات، إصراراً على مواصلة الحراك في هذا الاتجاه، وعلى رأس هؤلاء مفوضية الانتخابات نفسها، لأن البلاد مهيأة لهذا الأمر”.

ورأى أن المعضلة في إجراء الانتخابات والرافضين لها هم بعض القيادات السياسية فقط، لأن البلاد ليست أسوأ وضعاً مما كانت عليه في عام 2014.

وحذر البرغثي من الدوران في حلقة مفرغة، لأن البديل عن انجاز الدستور والدخول في انتخابات هو مزيد من الإرهاب والمعاناة، ومزيد من التدخلات الخارجية في شؤون بلادنا.

وعلق البرغثي على عملية استهداف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قائلا إن “هذه العملية الإجرامية تؤكد لنا ضرورة الدخول في طريق الانتخابات، فإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بداية الطريق لإعادة وحدة البلاد وأمنها واستقرارها، ومن هنا يمكن القضاء على خطر الإرهاب”

وأضاف أن “مواجهة تنظيمات مثل «داعش» و«القاعدة» تعد أموراً صعبة، بالنظر إلى وقوف بعض أجهزة الاستخبارات الدولية مع هذه التنظيمات المثيرة للفوضى، ولذلك فإن القضاء على الإرهاب في ليبيا يحتم الإسراع في إيجاد سلطة موحدة وإجراء انتخابات”.

وتابع أن “المشكلة اليوم، تتمثل في توطن مجموعات إرهابية في الجنوب الليبي، وهذا يرجع إلى غياب القوات العسكرية والأمنية في تلك المناطق الصحراوية الشاسعة، وبالتالي فإن تنامي هذه التنظيمات في الجنوب يمكّنها من أن تكون لها خلايا نائمة وأذرع للبطش في أي مكان وزمان”.

وأكد وزير الدفاع المفوض في حكومة الوفاق أن هناك خلايا من تنظيم داعش الإرهابي نائمة .

ولفت وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق إلى أن هناك اشتباكات تحدث بين الحين والأخر بين مليشيات تتبع للحكومة في طرابلس، كما يحدث هذا الأمر في المنطقة الشرقية بين قوات تابعة للحكومة، من هنا تبرز الحاجة للوصول إلى مؤسسة احترافية، وهذا يتطلب وقتاً، وهو أمر بديهي لأن هذه مؤسسات عسكرية تحتاج إلى خطة وتدريب وإعادة تأهيل، مضيفا لكن “المشكلة الكبيرة حالياً توجد في الجنوب، الذي يعاني من شبه غياب للدولة نتيجة الانقسام السياسي.”

وأعرب البرغثي عن دعمه لكل جهود يمكن أن تفضي إلى المصالحة، وذلك في إشارة إلى اجتماعات المؤسسة العسكرية في القاهرة، مؤكدا تشجيعه على الانخراط في هذا الاتجاه، لم أنه لم يشارك في هذه الاجتماعات، مبينا أنه “حين تتوحد القيادة السياسية، تلقائياً، سوف تتوحد باقي المؤسسات، سواء العسكرية، أو غيرها.”

وأوضح أنه “ما دامت لا توجد حكومة وحدة وطنية، تمثل كل الليبيين، سيظل الإرهاب موجوداً في الشرق وفي الغرب وفي كل مكان، بدليل تفجير موكب رئيس الأركان التابع للبرلمان عبد الرزاق الناظوري، وبدليل محاولات أخرى، منها اغتيالات ومنها تفجير لمساجد وغيرها”.

وعلق البرغثي على عدم إنجاز المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الخطط التي أعلن عنها قائلا “نحن لا نلوم على سلامة، ولكن نلوم قياداتنا… هو قال كلمة هي بيت القصيد… قال هناك أناس مبدعون في وضع العراقيل، يبدو أنه لم يجد أناساً لديهم إرادة حقيقية في توحيد البلاد، ومهما وضعوا من مبعوث أممي، فدون إرادة حقيقية لدى السياسيين، لن يتم أي شيء.”

وألمح البرغثي إلى وجود بعض الخصومة أو الخلافات مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، وهي السبب في عدم عقد اجتماعات معه منذ فترة طويلة، قائلا ” هناك بعض الأمور… وهي إن شاء الله في طريقها إلى التسوية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية